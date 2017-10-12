Оркестр на миллион: сколько стоит одежда для музыкантов Порошенко

12.10.2017 21:30

Для личного состава Национального оркестра президента выделили 1,4 млн гривен.

Об этом сказано в системе публичных закупок ProZorro.

Всего на закупку костюмов (фрак, брюки) из бюджета выделили 1 363 636,5 гривен.

Самый большой лот – это 108 черных мужских костюмов на общую сумму 954 291,24 гривен. Также нужно еще 38 мужских костюмов на сумму 335 769,14 гривен.

Четыре костюма для дирижеров обойдутся в 73 576,12 гривен.

Также объявлено еще два тендера: на закупку элементов парадной и концертной формы одежды личного состава и обуви президентского оркестра на 384 583,5 грн.

В частности, предполагается закупить: 150 белых рубашек за 89 850 гривен, 150 галстуков-бабочек за 27 321 гривны, 150 ремней за 33 274,5 гривен, 112 пар лакированных мужских туфель за 173 375 гривен и 38 пар лакированных женских туфель за 60 762 гривны.

Источник: https://from-ua.com