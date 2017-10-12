ПАСЕ приняла жесткое решение по украинскому закону об образовании

Ассамблея обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов.

За принятие документа с внесенными в него поправками проголосовали 82 депутата, против – 11, 17 воздержались.

Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании. Между тем в ПАСЕ (вопреки позиции докладчика, эстонца Андреаса Херкеля) констатировали, что уже сейчас, до принятия вывода "Венецианка", есть "ряд юридических вопросов к закону".

По результатам дебатов было принято большинство предложений румынских и венгерских депутатов.

В частности, венгры и румыны выступили против идеи "смешанного обучения", с преподаванием 60% предметов на украинском, а 40% – на языке меньшинства. Также из документа убрали все упоминания о том, что обучение "исключительно на языке меньшинства" (без преподавания части предметов на государственном языке) наносит ущерб самим детям из-за уменьшения их конкурентности на рынке труда и осложнения вступления в высшие учебные заведения.

Лишь с минимальным преимуществом (39 голосов "против", 42 "за") была отклонена венгерская поправка, по которой из документа хотели вычеркнуть ссылки на право Украины защищать государственный язык, а также о том, что язык объединяет государство.

Так же с незначительным перевесом (37 на 40 голосов) удалось отклонить предложение парламентариев из Румынии и Венгрии, которые стремились исключить из документа упоминание об отсутствии исключительно украинских государственных школ (или с обучением исключительно на языках других меньшинств) в своих государствах.

Предложения по поправкам не были обнародованы перед голосованием. Не все поправки во время прений были четко озвучены.

В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым образовательным законом в Украине. Члены ассамблеи обратили внимание на то, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе.

В этой связи ассамблея отмечает, что украинская власть направила текст образовательного закона на экспертизу в Комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая должна быть обнародована до конца 2017 года, однако "ассамблея выражает неудовлетворение, что этот шаг был сделан после принятия образовательного закона".

"Ассамблея считает преждевременным занимать определенную позицию по каким-либо правовым вопросам. Однако ассамблея убеждена, что важно выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции по правам человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков, а также способствовать восстановлению конструктивного диалога между различными обеспокоенными сторонами. В этом отношении три взаимосвязанных принципа должны служить ориентиром для заинтересованных сторон с целью достижения более согласованных договоренностей", – говорится в резолюции.

При этом отмечается, что первый такой принцип – знание государственного языка – является фактором социальной сплоченности и интеграции, государства имеют законное право на содействие изучению государственного языка и требование, чтобы государственный язык был языком в образовании для всех граждан.

Второй принцип приводится из Рамочной конвенции конвенции о защите национальных меньшинств, где сказано, что "язык является одним из важнейших компонентов индивидуальной и коллективной идентичности", поэтому "для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из главных факторов самобытности меньшинства и идентификации".

В этой связи в ассамблее отметили, что "когда государство принимает меры для развития государственного языка, эти меры должны одновременно приниматься с шагами по защите и содействию развития языков национальных меньшинств". "Если этого не будет сделано, результатом станет ассимиляция, а не интеграция", – отметили в ПАСЕ.

Третьим принципом названа недискриминация. Члены ПАСЕ заявляют, что, отталкиваясь от этих трех принципов, новый закон об образовании в Украине не представляется таким, которым будет создаваться соответствующий баланс между официальным языком и языками национальных меньшинств. "В частности, новый закон приводит к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании", – заявили в ПАСЕ.

"Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", чтобы не было дискриминации. На практике возможным ориентиром может быть не менее 60% учебных программ на украинском языке и до 40% – на языках национальных меньшинств", – отметили в ПАСЕ.

Также сказано, что в планировании проведения образовательной реформы необходимо избежать поспешных изменений, которые могут ухудшить качество образования учащихся и студентов, представляющих национальные меньшинства.

Отмечается, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким. По этой причине ПАСЕ настойчиво призывает украинскую власть ввести гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.

Перед голосованием за текст резолюции в целом делегаты поддержали поправку, что Украина должна полностью учесть экспертное заключение Венецианской комиссии относительно языковых положений в законе об образовании, когда его обнародуют.

Также в ПАСЕ поддержали внесение правки об осуждении того факта, что с представителями национальных меньшинств не были проведены консультации относительно положений статьи 7 закона об образовании (о языках в образовании, в частности изучения языков нацменьшинств).

Кроме того, была внесена правка об удалении из текста резолюции предложения о том, что "на практике возможным ориентиром может быть не менее 60% учебных программ на украинском языке и до 40% – на языках национальных меньшинств".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

"Хочу заверить – мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", – сказал Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ.

По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона "Об образовании" для проведения экспертизы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании".

Источник: https://www.segodnya.ua