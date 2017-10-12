Порошенко требует немедленного расследования дел с коррупцией в Минобороны

12.10.2017 17:15

Президент Украины Петр Порошенко призывает правоохранительные органы в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны Украины, передает Интерфакс.

"Подчеркиваю, что расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, является абсолютно неприемлемым", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве.

Он выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки "общество получит полноценную информацию, что произошло и как произошло".

Источник: https://from-ua.com