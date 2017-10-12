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Решение ПАСЕ по закону об образовании: нардеп рассказал, что Украине делать дальше
По словам парламентария, вопрос закона об образовании и право меньшинств на язык преподавания сегодня превратилось в политический инструмент давления на Украину
Усилия украинской дипломатии должны быть сосредоточены в Венецианской комиссии для урегулирования ситуации вокруг нового закона об образовании. Так народный депутат фракции "Народный фронт", член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец прокомментировал решение Ассамблеи по украинскому закону.
"Пока еще не резолюция, но из выступлений фракций в ПАСЕ очевидно, что все будет зависеть от заключения Венецианской комиссии. Вопрос закона об образовании и право меньшинств на язык преподавания сегодня превратились в политический инструмент давления на Украину. И уши РФ торчат явно для всех", – написал он в Facebook.
Поэтому, как отметил нардеп, европейцы будут опираться не в политические заявления или аргументы сторон, а по мнению экспертов которым доверяют.
"Так что работа украинского дипломатии сегодня должна сосредоточиться именно на Венецианской комиссии", – написал Емец.
Как сообщалось, ПАСЕ провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст. 7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.
В частности, Парламентская ассамблея серьезно обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового закона "Об образовании" Верховной Радой и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.
Также ПАСЕ просит обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.
Кроме того, делегаты указали на то, что не были проведены соответствующие консультации с представителями национальных меньшинств относительно ст. 7 закона.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.
"Хочу заверить – мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", – сказал Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ.
По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона "Об образовании" для проведения экспертизы.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины.
5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, образование, ПАСЕ
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