Сергей Тарута: Украина не будет торговать Крымом за газ

12.10.2017 17:30

Украина не будет распоряжаться чужой землей, и торговать Крымом за газ

Об этом народный депутат и основатель политической партии «ОСНОВА» Сергей Тарута заявил в программе «Сегодня» на канале «Украина», комментируя заявление президента Чешской Республики Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, предложил Украине оставить этот регион РФ, договорившись о компенсации.

«Прежде всего, это очень опасное заявление для самой Чехии. Так он может договориться, что Германия предъявит претензии в отношении Судетов. Поэтому распоряжаться чужой землей и торговать Крымом за газ точно Украина не будет. Это очень опасная тенденция, когда президент другой страны советует отдать территорию Крыма», — заявил Сергей Тарута.

По его словам, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка уже выступил с заявлением, что высказывания Милоша Земана не соответствуют внешней политики Чехии, и это никак не будет влиять на санкции Чехии по отношению к Российской Федерации.

Напомним, как сообщала Politeka, в Парламентской ассамблее Совета Европы «в пух и прах» разнесли предложение Чехии по Крыму.

Источник: Politeka