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Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили

12.10.2017 16:20
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Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили

Украинскому политику, экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области грозит убийство, заявил журналист Айдер Муждабаев и добавил, что сообщивший это ему источник “вызывает доверие”.

В частности, по словам журналиста, покушение на жизнь Саакашвили будет 17 октября.

“За ним следят агенты российского ГРУ, и в случае приказа из Москвы они сделают своё дело. Отдадут ли приказ — вопрос.

Но если отдадут, то затем, конечно, будет попытка переложить вину за это на украинскую власть в целом и косвенно на президента Порошенко”, – заявил журналист.

Муждабаев добавил, что “на месте нашего президента он бы сейчас озаботился безопасностью Саакашвили в самой полной мере”.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, убийство, покушение, Саакашвили
 
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