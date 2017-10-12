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Скандал вокруг закона об образовании: Климкин обратился к венграм

12.10.2017 19:45
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Скандал вокруг закона об образовании: Климкин обратился к венграм

Украина намерена обеспечить развитие украинского языка, как государственного, на европейском уровне

Украина не намерена ассимилировать и лишить идентичности венгерское меньшинство. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению.

"Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", – цитирует в Twitter слова Климкина спикер МИД Марьяна Беца.

При этом министр подчеркнул, что Украина намерена обеспечить развитие украинского языка, как государственного, на европейском уровне. "Наша цель – обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", – заявил Климкин.

Напомним, вчера, 11 октября, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.

Как рассказывал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, всего в рамках уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны задержаны четыре человека.

В свою очередь в Минобороны подтвердили информацию о задержании одного из заместителей главы ведомства, а также руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, образование, Венгрия, скандал
 
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