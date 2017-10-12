Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Українці отримають більше літніх вихідних

12.10.2017 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Українці отримають більше літніх вихідних

В Україні може невдовзі з'явитись ще одне державне свято – День фермера. Українці з цієї нагоди матимуть додатковий вихідний.

Нове свято пропонує запровадити Кабмін й відповідне рішення ухвалили під час урядового засідання. Ініціативу вже направили на розгляду президент Петру Порошенку. День фермера хочуть святкувати 19 червня.

Міністри вважають, що це якимось чином допоможе розвитку сільського господарства. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з іншими урядовцями наголосив, що встановлення Дня фермера посприяє "належному вшануванню праці і значного внеску фермерських господарств в розвиток агропромислового комплексу України".

"Встановлення офіційного свята, який поважав би працю фермерів, стане ще одним поштовхом до сприяння підприємницькій ініціативи на селі і підкреслить важливість професії фермера як такої", - заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Українські фермери поживають не найкращі часи. Вони майже не мають доступу до кредитних грошей для розвитку, а цього року на врожай негативно вплинула ще й погода.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, праздник, фермер, выходной, лето
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх