"Укрзализныця" анонсировала горячее питание в ночных поездах

12.10.2017 14:55

В "Укрзализныце" заявили, что с ноября в ночных поездах можно будет полноценно питаться, передает Телеканал новостей «24».

Об этом в своем Twitter сообщил исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, в меню будут как первые блюда, так и сэндвичи и десерты.

"В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню-первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", – написал Кравцов.