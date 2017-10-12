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Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов
Национальный банк Украина отменил требования печати и нотариального удостоверения для ряда документов
В Нацбанке пояснили, что таким образом борются с бюрократическими препятствиями и упрощают условия работы для бизнеса и банков.
Отныне клиенты уполномоченных банков, которые пытаются осуществить валютную операцию, могут не удостоверять печатями документы, представляемые для проведения этих операций.
Также не потребуется удостоверение печатями документов, которые представляют в Национальный банк Украины. Кроме того, в целом ряде случаев снято требование нотариального заверения для оригиналов или копий документов, которые касаются проведения валютных операций.
«При этом нотариальное согласование перевода договоров и других документов, представляемых банками и их клиентами в Национальный банк остается обязательным», — подчеркнули в Нацбанке.
По мнению НБУ, вышеуказанные меры обеспечат выполнение Национальным банком требований обновленного украинского законодательства, а также будут способствовать упрощению условий ведения текущей деятельности банками и бизнесом.
Как сообщалось ранее, экономист Александр Охрименко отмечал, что власти скрывают реальную инфляцию.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Национальный банк, бюрократия
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