Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов

12.10.2017 22:00

Национальный банк Украина отменил требования печати и нотариального удостоверения для ряда документов

В Нацбанке пояснили, что таким образом борются с бюрократическими препятствиями и упрощают условия работы для бизнеса и банков.

Отныне клиенты уполномоченных банков, которые пытаются осуществить валютную операцию, могут не удостоверять печатями документы, представляемые для проведения этих операций.

Также не потребуется удостоверение печатями документов, которые представляют в Национальный банк Украины. Кроме того, в целом ряде случаев снято требование нотариального заверения для оригиналов или копий документов, которые касаются проведения валютных операций.

«При этом нотариальное согласование перевода договоров и других документов, представляемых банками и их клиентами в Национальный банк остается обязательным», — подчеркнули в Нацбанке.

По мнению НБУ, вышеуказанные меры обеспечат выполнение Национальным банком требований обновленного украинского законодательства, а также будут способствовать упрощению условий ведения текущей деятельности банками и бизнесом.

Как сообщалось ранее, экономист Александр Охрименко отмечал, что власти скрывают реальную инфляцию.

Источник: Politeka