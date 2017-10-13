Для вступления в Шенген у Украины есть препятствия помимо войны и оккупации – эксперт

13.10.2017 13:55

Польский политолог Спасимир Домарадски рассказал, что мешает вхождению Украины в Шенгенскую зону и какова роль в этом замороженного конфликта в Приднестровье

Пока Россия не уйдет с Донбасса и не отдаст Крым, Украина не сможет стать частью Шенгенской зоны. Об этом "Сегодня" в рамках дискуссии в Варшаве, организованной Вышеградским фондом и Центром "Новая Европа", заявил Спасимир Домарадски, профессор, политолог, заведующий кафедрой политических исследований в Университете Лазарского.

Также, по его мнению, этому препятствует и замороженный конфликт в Приднестровье.

"Шенгенская зона – уникальная форма сотрудничества, которая предполагает, что страны, находящиеся на внешней границе ЕС (к примеру, Польша – Авт.) берут на себя ответственность за тех, кто находится внутри. И это создает сферу свободного передвижения. Но это требует строгого пограничного контроля и защиты. Миграционный кризис – лучший пример, когда вы думаете, что случится, если страны, которые замыкают границы Шенгенской зоны, не способны справится с этой функцией. Греция практически (в вопросе миграционного кризиса – Авт.) капитулировала. Она сказала: у нас есть границы, но мы не можем их защищать, если вы можете помочь нам – хорошо, если нет – люди (беженцы – Авт.) будут прибывать", – сказал Спасимир Домарадски.

Второй аспект, по его словам, в вопросе расширения шенгенской границы нужно учитывать две вещи и это, кстати, проблема Болгарии и Румынии, которые не входят в Шенгенскую зону.

"Они не в Шенгенской зоне именно потому, что не способны надлежащим образом выполнить основные требования. Они могут защитить границу, но эффективности в этом вопросе недостаточно. Еще нужно иметь независимую судебную систему, которая будет способна принимать быстрые решения; бороться с коррупцией, что уменьшает возможности прорыва границ. И ни один из этих аспектов в Украине не выполнен. Да, Украина не контролирует границу на Востоке с Россией, Крым аннексирован, есть проблема Приднестровья. Представим себе, что все эти проблемы решены. Но ведь остаются вопросы борьбы с коррупцией и реформа судебной системы", – подытожил польский политолог.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС в июле этого года, который прошел в Киеве, Петр Порошенко заявил, что Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу с ЕС и интегрироваться в шенгенскую зону, а также стать частью европейского цифрового рынка и энергетического союза. Аналогичное заявление Петр Порошенко сделал во время своего ежегодного послания к Верховной Раде.

Позже в Еврокомиссии заявили, что что получили информацию об инициативе Порошенко об углублении экономической интеграции между Украиной и ЕС.

"Украина сообщила Еврокомиссии о том, что в среднесрочном плане деятельности правительства (Украины – Авт.) предусмотрена оценка Украиной действия соглашения (о зоне свободной торговли – ред.) и того, что можно еще сделать для того, чтобы углубить наши отношения. Также мы проинформировали европейскую сторону о заявлении президента в ВР о перспективах таможенного союза", – заявляла замминистра экономразвития и торговли Наталия Микольская.

Источник: https://www.segodnya.ua