Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают

13.10.2017 10:45

Стало известно, какой курс главных мировых валют Нацбанк приготовил накануне выходных

Так, в пятницу, 13 октября, доллар доллар и евро стремительно подорожали.

Согласно данным регулятора, курс американского доллара по сравнению с предыдущим банковским днем, вырос надесять копеек и составил 26,63 гривны.

На черном рынке доллар торгуется по 26,8 грн при покупке и 26,9 грн при продаже.

Тем временем евро взлетел в цене на 19 копеек за сутки, его цена теперь составляет 31,57 грн. На черном рынке евро покупают по 31,65 грн и продают по 31,85 грн.

Как уже сообщала Politeka, эксперты назвали причину рекордного«падения» гривны.

Также, в Украине появился новый вид мошенничества с обменом валют. Так, злоумышленники представляясь работниками банков, предлагают украинцам приобрести валюту по «заниженном» курса.

Источник: Politeka