Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР

13.10.2017 15:30

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман высказал мнение, что в Украине может повториться ситуация, которая произошла со Сбербанком СССР. Во время своего интервью «Интерфакс-Украина» глава правительства заявил, что в рамках построения накопительной пенсионной системы в Украинское государство необходимо привлечь частные международные пенсионные фонды.



Как информирует replyua.net, главный чиновник Украины выступает за построение второго уровня пенсионной системы в стране, однако одновременно с этим он переживает за сохранность денег граждан нашей страны. В частности глава Кабмина сказал: «Ведь все прекрасно помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения этой истории, поэтому нам нужны гарантии, чтобы украинцы могли быть уверенными, что если они и делают накопления, то после выхода на пенсию они смогут их получить. На мой взгляд, здесь нам необходимо привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, а также являются достаточно устойчивыми».



Согласно словам главы правительства Украины, некоторые из украинских парламентариев предложили ряд хороших инициатив по этому вопросу. Напомним, ранее издание, ссылаясь на заявление Владимира Гройсмана, сообщало, что в Украине в 2019 году начнется индексация пенсий. Она будет проводиться ежегодно.