- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим19:00
Гройсман рассказал, когда в Украине стартует индексация пенсий
2019 году в Украинском государстве начнутся процедура индексации пенсий. Примечательно, что она будет проходить в нашей стране каждый год. Такое заявление озвучил глава правительства Украины Владимир Гройсман, о чем информирует «5 канал».
Как сообщает replyua.net, по словам главы правительства, индексация будет происходить каждый год и предоставит возможность поддерживать пенсии граждан Украины в том размере, который сможет обеспечить достойную жизнь пенсионеров нашей страны. В частности Гройсман сказал: «Это именно та система, которая не разово повышает пенсионные выплаты. Другими словами, начиная с 2019 года в Украине начнет действовать индексация. Причем эта индексация не будет ни от кого зависеть».
В это же время глава правительства добавил: «Зависеть эта самая индексация будет от экономики, а также от того, как растет сегодня средняя зарплата в государстве, как развивается инфляция, и поэтому такие индексы будут вводиться автоматически. Это и есть чрезвычайно важно, чтобы выстроить в стране справедливую пенсионную систему». Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что недобросовестные работодатели, которые не будут предоставлять своим рабочим возможность официального трудоустройства, будут наказаны штрафами.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, индексация, Гройсман
- Индексация зарплат и пенсий: что ждать украинцам в 2017 году
- Украинцев будут вынуждать выходить на пенсию позже
- Украине грозит коллапс пенсионной системы
- Уряд знову підвищить зарплати і пенсії
- В Україні збільшать страховий стаж для виходу на пенсію
- С пенсиями - всё! К переселенцам пришла "черная пятница"
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Астрологический прогноз с 14 по 20 октября22:35
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту21:32
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах