Гройсман рассказал, когда в Украине стартует индексация пенсий

13.10.2017 13:20

2019 году в Украинском государстве начнутся процедура индексации пенсий. Примечательно, что она будет проходить в нашей стране каждый год. Такое заявление озвучил глава правительства Украины Владимир Гройсман, о чем информирует «5 канал».



Как сообщает replyua.net, по словам главы правительства, индексация будет происходить каждый год и предоставит возможность поддерживать пенсии граждан Украины в том размере, который сможет обеспечить достойную жизнь пенсионеров нашей страны. В частности Гройсман сказал: «Это именно та система, которая не разово повышает пенсионные выплаты. Другими словами, начиная с 2019 года в Украине начнет действовать индексация. Причем эта индексация не будет ни от кого зависеть».



В это же время глава правительства добавил: «Зависеть эта самая индексация будет от экономики, а также от того, как растет сегодня средняя зарплата в государстве, как развивается инфляция, и поэтому такие индексы будут вводиться автоматически. Это и есть чрезвычайно важно, чтобы выстроить в стране справедливую пенсионную систему». Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что недобросовестные работодатели, которые не будут предоставлять своим рабочим возможность официального трудоустройства, будут наказаны штрафами.