- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим19:00
Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
Политик партии «ОСНОВА» Екатерина Вайдич раскритиковала пенсионную реформу, которая вчера вступила в силу
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Согласно законопроекту, сумма выплат составит 1452 гривны, или 50 евро. В условиях стремительно растущих тарифов, обесценивания гривны и подорожания продуктовой корзины на 12,6% только с начала этого года, «такое «повышение» просто издевательство», — отмечает политик.
По словам Екатерины Вайдич, хотя формально пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, однако рост необходимого страхового стажа является ничем иным, как скрытым повышением того же возраста.
«Идет политика механического сокращения количества пенсионеров. А Гройсман в очередной раз продемонстрировал, как мастерски владеет искусством манипуляций с соцстандартами и сознанием граждан », — отмечает политик.
«Считаем. В 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа, в 63 года — от 15 до 25, в 65 — менее 15 лет. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на один год каждые 12 месяцев до 2028 года. Поэтому, с 2028 для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже 35 лет страхового стажа. Учитывая, что уровень молодежной безработицы в Украине сегодня составляет 23% и возрастает ежегодно, последняя норма — приговор трети наших граждан. Предложенная реформа — это фактически отмена пенсионных выплат для сегодняшней молодежи, которая физически не сможет получить необходимые 35 лет страхового стажа», — подчеркнула она.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
- Пенсионная реформа в Украине не должна привести к обнищанию пенсионеров – Мингарелли
- Кабмин предложил поднять размер минимальной пенсии в Украине до 1452 гривен
- УКРАИНЦЫ С НЕБОЛЬШИМ СТАЖЕМ ВЫЙДУТ НА ПЕНСИЮ В 65 ЛЕТ
- Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста
- МВФ выставило условие Украине: принятие пенсионной реформы до июня 2017
- Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Астрологический прогноз с 14 по 20 октября22:35
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту21:32
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах