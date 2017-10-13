Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Керченский мост стал причиной убытков Бердянского порта

13.10.2017 15:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Керченский мост стал причиной убытков Бердянского порта

Морской порт Бердянска, расположенного в Запорожской области, был вынужден снизить грузооборот сразу на тридцать процентов из-за строительства моста через Керченский пролив. Как информирует УНИАН, строительство моста ограничило прохождение судов в порты Украины в Азовском море.

Об этом рассказал Райвис Вецкаганс, глава администрации Морских портов Украины, во время своего пресс-тура в порт Южный.

«Мы видим, что у нас есть падение грузооборота до 30% по Бердянскому порту. Эта ситуация связана со строительством Керченского моста и с решением грузовладельцев переориентировать грузы на другие порты. Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива из-за этого моста – агенты не могут спрогнозировать ситуацию. Сейчас прошла информация, что на три дня будет закрыт вообще проход», - заявил Вецкаганс.

По его словам, такая информация вызывает тревогу, поскольку существуют точные графики поставок грузов, кроме того, уже началась переориентация потоков в портах Одессы и Николаев. Напомним, что накануне была завершена установка еще одной арки – автомобильной. Ранее строители установили железнодорожную арку Керченского моста. Вчера работа была завершена за несколько часов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Бердянск, мост, Керченский пролив
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх