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Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/2018
Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией в эпидемическом сезоне 2017/2018 на 14% до 7 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2016/2017. Об этом говорится в ответе Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения, передает Українські Новини.
"Основываясь на многолетнем опыте наблюдения за гриппом, данных о состоянии напряжения иммунитета к гриппу у здоровых лиц, очень низком охвате вакцинацией среди населения в предыдущие сезоны и учитывая данные ВОЗ в отношении штаммов вирусов гриппа, который вероятно будет циркулировать в сезоне 2017-2018, можно ожидать увеличения количества заболевших на 14%", - говорится в нем.
Согласно сообщению, сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начался с октября и будет продолжаться до середины мая следующего года и в настоящее время есть наибольший риск заразиться этим недугом.
При этом за первую неделю октября (2-8 октября) гриппом и ОРВИ в Украине заболели 152 тыс. человек, что на 8,6% меньше аналогичного периода эпидсезоне 2016/2018.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (646,0 на 100 тыс. населения), наименьший - в Луганской (125,4 на 100 тыс. населения).
В Запорожской области превышен эпидемический порог на 4,5%, превышение эпидемического порога обусловлено респираторной группой возбудителей, за отчетную неделю вирусы гриппа методом полимеразной цепной реакции обнаружены не были, летальные случаи из-за осложнений после гриппа на отчетной неделе не зарегистрированы.
Для Северного полушария в сезоне 2017-2018 годов в состав вакцин против гриппа включены следующие штаммы вирусов A/Michigan /45/2015 (H1N1) pdm09 - подобный вирус, A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подобный вирус, вирус B/Brisbane /60/2008.
При этом в сообщении отмечается, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Оптимальное время введения вакцины - начало осени (сентябрь - ноябрь) до начала возможного подъема заболеваемости гриппом.
Вместе с тем прививки не запрещается делать и в более поздние сроки, однако эффективность такой прививки будет ниже.
Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней, сохраняется в течение всего сезона.
В эпидемическом сезоне 2016/2017 годов гриппом и ОРВИ переболело 6,2 млн человек, из которых 65,6% - дети до 17 лет, а также был зарегистрирован 31 подтвержденный летальный исход от гриппа.
Как сообщалось ранее, в сентябре Минздрав перерегистрировал 4 вакцины от гриппа, которые включают штаммы "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, грипп, ОРВИ
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