На украинцев хотят скинуть заботы о пенсиях

13.10.2017 07:30

Взносы в накопительную общеобязательную пенсионную систему должны платить сами работники

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник отмечает, что должны быть негосударственные фонды в стране.

«В сегодняшнем законе предусмотрено, что общеобязательная государственная пенсионная система должна быть государственной. Если остается норма этого закона, то люди, которые должны платить взносы, они должны попадать в этот государственный накопительный фонд, хотя много экспертов и народных депутатов, и лично я считаю, что это должны быть негосударственные фонды», — считает Рева.

Министр уточняет, что накопительная система должны быть обязательной, но украинцы должны сами определять негосударственный пенсионный фонд.

«Если это будут негосударственные фонды, возникает вопрос, кто должен платить. Сегодня в солидарную систему платит работодатель ЕСВ (единый социальный взнос — ред). Если мы говорим о накоплении, то я думаю — хотя тут могут быть разные мысли — что должен платить сам работник, из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить», — акцентирует министр.

Напомним, названа дата выплат «улучшенных» пенсий украинцам.

Источник: Politeka