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На украинцев хотят скинуть заботы о пенсиях
Взносы в накопительную общеобязательную пенсионную систему должны платить сами работники
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
Чиновник отмечает, что должны быть негосударственные фонды в стране.
«В сегодняшнем законе предусмотрено, что общеобязательная государственная пенсионная система должна быть государственной. Если остается норма этого закона, то люди, которые должны платить взносы, они должны попадать в этот государственный накопительный фонд, хотя много экспертов и народных депутатов, и лично я считаю, что это должны быть негосударственные фонды», — считает Рева.
Министр уточняет, что накопительная система должны быть обязательной, но украинцы должны сами определять негосударственный пенсионный фонд.
«Если это будут негосударственные фонды, возникает вопрос, кто должен платить. Сегодня в солидарную систему платит работодатель ЕСВ (единый социальный взнос — ред). Если мы говорим о накоплении, то я думаю — хотя тут могут быть разные мысли — что должен платить сам работник, из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить», — акцентирует министр.
Напомним, названа дата выплат «улучшенных» пенсий украинцам.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, работодатель, налог, пенсии
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