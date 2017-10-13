Официально: НБУ запретил в Украине рубли

13.10.2017 19:20

Национальный банк Украины запретил банкам и всем финансовым учреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением оккупированного Севастополя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В частности под запрет попадают банкноты с изображениями карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и / или содержащие тексты, касающиеся оккупации российскими й Федерацией административно-территориальных единиц Украины.

"Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке / продаже наличной иностранной валюты между банками", - подчеркнули в НБУ.

Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении переводов принимать и выдавать наличные банкноты с этими же изображениями.

Постановление вступает в силу с 17 октября 2017.

Источник: https://from-ua.com