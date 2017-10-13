Пономарь: Украина быстро сближается с НАТО

13.10.2017 14:30

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал самые последние и важные новости этой пятницы, информирует replyua.net.

По словам обозревателя, на десерт конца рабочей недели новостей совсем немного, но они важные для Украины.

«Решения Варшавского Саммита НАТО: вторая бронетанковая бригада США развернулась в Польше вместе с техникой. НАТО становится ближе: Украина получила доступ к Логистической электронной базе данных НАТО», - пишет Пономарь.

Также обозреватель отмечает, что Турция приняла запоздалое, но очень правильное решение – турецкие власти запретили судам, идущим из оккупированного Крыма, заходить в свои морские порты.

«В конце недели традиционно благодарю тех немногих меценатов, которые поддерживают мой ежедневный блог (реквизиты - наверху моей ФБ-страницы). Спасибо», - добавил Олег Пономарь.