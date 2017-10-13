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СБУ отменила запрет на въезд в Украину скандальным журналистам

13.10.2017 14:49
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СБУ отменила запрет на въезд в Украину скандальным журналистам

Служба безопасности Украины отменила ранее принятое решение в отношении двух журналистов из Испании – им снова разрешен въезд в Украину. 

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Елена Гитлянская, спикер Службы безопасности. «Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антонио Памплиету и Мануэлю Анхелю Састре», - написала Гитлянская. По словам спикера СБУ, несмотря на такое решение, в будущем СБУ продолжит вводить ограничительные меры в том случае, если журналисты или кто-либо другой будут предпринимать действия, угрожающие национальной безопасности Украины. 

Напомним, что въезд в Украину испанским журналистам был запрещен 25 августа. СБУ запретила въезд на три года из-за деятельности, направленной против национальных интересов Украины. Кроме того, СБУ запретила въезд нескольким российским журналистам. 



Теги: Украина, Донбасс, СБУ
 
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