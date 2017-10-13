- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим19:00
Скандал с законом об образовании: Венгрия хочет государственные венгерские школы в Украине
Логвинский призвал венгерских и румынских коллег перестать следовать лозунгам политиканов
Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский заявил, что депутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы. Об этом Логвинский сказал в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.
"Поверьте мне, что на уровне личного общения, не на камеры, не на телевизор... которые направлены на узкого избирателя, они полностью с нами согласны. Вместе с этим, мы не можем... например, что требует венгерский коллега и говорит: мы хотим, чтобы в Украине были государственные венгерские школы, не украинские, а венгерские. И это нельзя допустить", – сказал Логвинский.
При этом он говорит, что отвечает, "послушайте, у нас будет украинская школа, у нас будет огромное количество предметов на вашем национальном языке". "Пожалуйста, мы готовы поддержать, но не может быть, чтобы наш (украинский) язык был уничтожен, чтобы государственный язык был уничтожен для этих детей. Это дискриминация этих детей", – заявил Логвиснкий.
Вместе с тем он предлагает венгерским и румынским коллегам перестать следовать лозунгам политиканов.
"В профессиональном обществе мы готовы на все, а в личном контакте, поверьте, что у нас очень дружеские отношения. И с румынами, и с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Румынии, с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Венгрии, я как вице-президент Парламентской ассамблеи от Украины, мы между собой вчера целый день общались – у нас абсолютно дружеские отношения и взаимная поддержка. Поэтому мы дальше должны себе строить друзей, а не плодить врагов", – заявил Логвинский.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.
"Хочу заверить – мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", – сказал Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ.
По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона "Об образовании" для проведения экспертизы.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины.
5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, образование, Венгрия, школа, скандал
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском
- Приоткрыта завеса над прошлым кандидатов в президенты Украины
- Минобразования: в Донбассе 70% школ - украиноязычные
- Азаров запретил Табачнику закрывать школы
- Жизнь — это учеба. Минобразование пошло по ленинскому пути
- Венгрия бьется в истерике и грозится мстить Украине любыми способами: глава МИД Петер Сиярто обещает не пустить Украину в ЕС из-за революционного Закона "Об образовании"
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Астрологический прогноз с 14 по 20 октября22:35
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту21:32
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах