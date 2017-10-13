Скандал с законом об образовании: Венгрия хочет государственные венгерские школы в Украине

Логвинский призвал венгерских и румынских коллег перестать следовать лозунгам политиканов

Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский заявил, что депутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы. Об этом Логвинский сказал в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

"Поверьте мне, что на уровне личного общения, не на камеры, не на телевизор... которые направлены на узкого избирателя, они полностью с нами согласны. Вместе с этим, мы не можем... например, что требует венгерский коллега и говорит: мы хотим, чтобы в Украине были государственные венгерские школы, не украинские, а венгерские. И это нельзя допустить", – сказал Логвинский.

При этом он говорит, что отвечает, "послушайте, у нас будет украинская школа, у нас будет огромное количество предметов на вашем национальном языке". "Пожалуйста, мы готовы поддержать, но не может быть, чтобы наш (украинский) язык был уничтожен, чтобы государственный язык был уничтожен для этих детей. Это дискриминация этих детей", – заявил Логвиснкий.

Вместе с тем он предлагает венгерским и румынским коллегам перестать следовать лозунгам политиканов.

"В профессиональном обществе мы готовы на все, а в личном контакте, поверьте, что у нас очень дружеские отношения. И с румынами, и с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Румынии, с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Венгрии, я как вице-президент Парламентской ассамблеи от Украины, мы между собой вчера целый день общались – у нас абсолютно дружеские отношения и взаимная поддержка. Поэтому мы дальше должны себе строить друзей, а не плодить врагов", – заявил Логвинский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

"Хочу заверить – мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", – сказал Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ.

По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона "Об образовании" для проведения экспертизы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании".

Источник: https://www.segodnya.ua