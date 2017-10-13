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Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко

13.10.2017 22:03
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Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко

Заместитель главы "Свободной демократической партии" Германии Вольфганг Кубики назвал ошибкой введение санкций против России за ее аннексию Крыма.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает "Европейская правда".

"Санкции имеют смысл лишь тогда, когда они действуют. Если вы знаете, что другая сторона более или менее хорошо их переносит, то санкции - ерунда", - сказал Кубики.

По его словам, наивно полагать, что РФ когда-нибудь вернет Крым в результате долгосрочного режима санкций.

"Я выступаю за то, чтобы вернуться от культуры санкций к культуре диалога", - говорит немецкий политик.

Он также раскритиковал присутствие НАТО у границ РФ, посчитав, что это якобы не способствует укреплению доверия.

"Свободная демократическая партия" прошла в Бундестаг, получив 80 мест из 709 и, как ожидается, войдет в состав новой коалиции.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, Германия, деньги
 
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