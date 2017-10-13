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Увага! Нові правила для субсидіянтів, у яких є діти віком від 14 років
Якщо вашим дітям 14 і більше років, а ви ще не виробили їм паспорти, то на зиму залишитеся без субсидії, пише korupciya.
Далі – текст офіційного повідомлення:
В Україні створено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій на базі держпідприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».
Фахівці цього центру перевірили реквізити персональних даних усіх отримувачів житлових субсидій. Домогосподарствам, у складі яких є зареєстровані особи, чиї персональні дані не відповідають вимогам законодавства, розрахунок субсидії на опалювальний сезон 2017-2018 року заблоковано. Зокрема, всім домогосподарствам, де є діти віком від 14 років.
Згідно з ч.2 статті 21 закону «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
Отож усі отримувачі житлової субсидії, у чиїх родинах є діти, які досягли 14 років, мають донести ПАСПОРТНІ ДАНІ та ідентифікаційний код до 20 жовтня 2017 р. у місцевому відділі субсидій.
За відсутності таких даних призначення житлової субсидії вам заблокують, що унеможливить розрахунок субсидії починаючи з жовтня 2017 р.
Цю інформацію взято не з пальця й не зі стелі, а з сайта міськради.
Такі самі застереження є на сайтах місцевої влади по всій Україні.
Тобто все серйозно.
Це говорить про те, що батькам варто поквапитись, і зробити дітям віком від 14 років документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Бо є висока імовірність в опалювальний період залишитися без субсидії – з шаленими комунальними рахунками.
Хто має право на отримання комунальної субсидії в 2017-2018 році?
За законодавством України право на отримання державної субсидії мають сім’ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм споживання та з урахуванням пільг) перевищують розмір обов’язкового відсотка платежу. Сума платежу для кожного домогосподарства визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї.Постановою Кабінету Міністрів № 319 від 27.04.2016 внесено зміни до порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Одним з нововведень уряду є пропозиція тимчасової відміни пільг на квартиру. Таким чином, на період отримання субсидії громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, вони нараховуватися не будуть. Проте, розрахунок субсидії буде проводитися з урахуванням пільг на сплату послуг і обсяг обов’язкового платежу за послуги ЖКГ буде залежати виключно від доходів сім’ї.
Житлово-комунальна субсидія оформляється на одного з зареєстрованих членів домогосподарства (сім’ї), на ім’я якого відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг. Решта членів домогосподарства для призначення субсидії повинні підтвердити свою згоду на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які сплачують комунальні послуги відповідно до договору оренди, також мають право на надання субсидії.
Право на отримання субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається тим громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для обігріву. При цьому, якщо житлові приміщення опалюються одночасно декількома способами (теплова енергія та / або природний газ і / або електроенергія), субсидія призначається і виплачується тільки на один вид палива.
Хто не має права на комунальну субсидію?
Завдяки новому порядку призначення житлової субсидії відбувається без врахування майнового стану здобувача. Винятком є, здійснена протягом 1 року перед зверненням за субсидією, одноразова покупка вартістю понад 50 тисяч гривень. Таким чином, право на отримання субсидії набувають і ті категорії громадян, які раніше були її позбавлені:
орендодавці
власники кількох автомобілів
власники двох житлових приміщень
особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні
особи, які здійснили покупку або оплатили послуги (в тому числі за навчання або лікування) вартістю понад десять прожиткових мінімумів
Як отримати житлово-комунальну субсидію в 2017-2018 році?
Процедура оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (соцзабез) за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання). Призначення субсидії здійснюється на підставі заяви та декларації. Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою. Крім того, в Україні працює система онлайн-оформлення субсидій.
Міністерство соціальної політики України оприлюднило інформацію про спрощення порядку надання субсидій. Згідно із заявою українського Уряду, таке рішення прийнято у зв’язку з регулярним підвищенням тарифу на житлово-комунальні послуги (зокрема — на газ, холодну і гарячу воду, електроенергію та теплопостачання). Вам буде потрібен наступний перелік документів для отримання субсидії (оновлений список):
заява на субсидію
при наймі житла — договір оренди
декларація про доходи (докладніше про заповнення декларації: які доходи враховуються)
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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