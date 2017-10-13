В Киеве скоропостижно скончался знаменитый чемпион Украины

13.10.2017 11:45

От разрыва аневризмы брюшной аорты

Многократный чемпион Украины по бодибилдингу Владимир Горай скоропостижно скончался в одной из киевских клиник. По неподтвержденной информации причиной смерти 45-летнего чемпиона Европы-2015 и чемпиона Мира NABBA-2009 стал разрыв аневризмы брюшной аорты, передает Обозреватель.

Аневризма аорты — это расширение участка аорты или выпячивание ее стенки. Разрыв аневризмы приводит к сильному внутреннему кровотечению, которое заканчивается летальным исходом

В комментариях на странице спортсмена его фанаты и поклонники не могут поверить в случившееся, принося свои соболезнования родным и близким покойного.



