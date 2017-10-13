В новом проекте «Интера» Оксана Марченко будет другой, будет настоящей

13.10.2017 15:17

Благодаря идее Оксаны Марченко в эфире телеканала «Интера» появится проект, который, «как мы чувствуем», нужен людям – резюмировала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная в программе «Телевизионный разговор» для «КП в Украине».

Данный проект, «на который мы возлагаем большие надежды не просто как на телевизионный проект, а как на некое событие, которое в целом что-то может в стране поменять, – это «Время строить» с Оксаной Марченко», –утверждает один из самых влиятельных топ-менеджеров украинского ТВ.

Проект, который изначально больше, чем телевидение, проект, где будут «строить дома нуждающимся людям, достойным людям», для того чтобы полностью поменять их жизнь. Именно такая идея зародилась у Оксаны Марченко.

На украинском телевидении проекта такого типа нет ни у кого. «Для такого непростого периода, который большинство людей переживает сегодня, это уникально. Когда взрослые люди не то что в чудо не верят, они уже не верят даже в себя и в близких людей», – считает Анна Безлюдная. И только с подачи Оксаны Марченко «в течение часа на экране мы будем видеть, как меняется жизнь человека к лучшему», – подчеркнула руководитель Inter Media Group.

На вопрос ведущей, будет ли Оксана Марченко в проекте «другой», Анна Безлюдная откровенно ответила: «Да, она будет другой, но она не будет придуманной». Зрители привыкли видеть Оксану Марченко в образе ведущей успешных развлекательных шоу, но они вряд ли задумывались о том, какой она человек, какая она вне шоу. «Для меня, скажу честно, было удивительно, что именно эту идею она захотела реализовать, что это ее давняя мечта. Оксана – женщина, которая умеет сопереживать, она плачет вместе с героями искренне… Оксана на этом проекте открывает душу, и зритель увидит ее другой», – с восхищением отметила Безлюдная.

По словам медиа-менеджера, премьера нового проекта «Время строить» с Оксаной Марченко состоится уже скоро.

Источник: https://from-ua.com