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В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим
Первый заместитель руководителя Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы. Как информирует replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции Украины.
Так, заместитель Авакова заявил: «Во время массовых мероприятий по всей стране, в период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядка по всей стране будут обеспечивать порядка тринадцати тысяч военных Национальной гвардии и Национальной полиции Украины». По словам чиновника, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в стране планируется проведение целого ряда массовых мероприятий.
При этом Сергей Яровой обнародовал информацию, что бойцы Национальной гвардии Украины и Национальной полиции будут переведены на усиленный режим несения службы. Также он подчеркнул, что количество сотрудников правоохранительных органов, которые будут привлечены на службу, напрямую будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий. Согласно со словами правоохранителя, в столице Украины, 14 октября правопорядок будут обеспечивать около пяти тысяч сотрудников полиции.
Теги: Украина, Донбасс, нацгвардия
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