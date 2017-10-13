Заморозки, дожди и бабье лето: кому повезет в эти выходные

13.10.2017 16:15

На Покров в Украине погода ухудшится,прогнозируются дожди

14 октября практически везде похолодает. Об этом сообщила главный синоптик, Наталья Диденко.

Так, особенно в северных и северо-восточных областях — Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск (плюс районы и села окружающие). Ожидается в перечисленных областях-районах в течение дня только + 8 + 12 градусов.

Всего в Украине + 10 + 14 градусов, на юге и Закарпатье до + 14 + 16 градусов.

Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. Направление — северо-западный, порывы местами до штормовых 15-18 метров в секунду.

Дожди наиболее вероятны у северных областях и в восточной части Украины плюс Днепропетровская, Черкасская, Полтавская.

Западные области, Винницкая область и южная часть — без существенных осадков и даже с прояснениями.

В Киеве на Покров погода — с дождем, похолоданием до + 8 + 10 градусов и сильным северо-западным ветром.

15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть.

А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, — бабье лето!

Напомним, в пятницу, 13 октября, в Украину идет атмосферный фронт.

Источник: Politeka