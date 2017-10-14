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Порошенко: Україна обов’язково стане членом НАТО
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна обов’язково стане членом НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистого ритуалу складання клятви ліцеїста вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі у Києві.
«Ви (ліцеїсти – УНІАН) обрали для себе нелегкий шлях людини в погонах, шлях захисника України: військового, прикордонника, розвідника чи контррозвідника… Держава не пошкодує зусиль, щоб якнайкраще підготувати вас до захисту Вітчизни. Саме вам і будувати, і боронити незалежну державу ХХI століття», - наголосив він.
За словами глави держави, перед ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна попереду роки виснажливого вишколу.
«Наполеон, кажуть, стверджував, що у ранці кожного солдата лежить маршальський жезл. Немає жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри, можливо, майбутній президент і, можливо, навіть генеральний секретар НАТО, бо Україна обов’язково стане членом Альянсу», - додав Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Порошенко
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