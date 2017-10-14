ПОВЫСЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

14.10.2017 20:48

По сравнению с другими продуктами, цена на подсолнечное масло долгое время оставалось неизменной, но ситуация может вскоре измениться. Аналитик масличного рынка компании «УкрАгроКонсалт» Светлана Купреева сообщает о том, что есть большая вероятность увеличения цен на масло, пишут dnl.com.ua.

Причиной подорожания может стать урожай подсолнечника, который по сравнению с прошлым годом стал ниже на 35%. Как следствие, ожидается сокращение объемов производства семян подсолнечника и подсолнечного масла, а после и снижение экспортных поставок (хотя, по данным Украинского союза промышленников и предпринимателей, Украина является самым крупным в мире экспортером подсолнечного масла). Именно это дало эксперту основания считать, что цены на масло могут возрасти.

Эту информацию подтвердило предприятие по производству и переработке растительных масел и жиров «Укролияпром», опубликовав отчет о том, что неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на урожай подсолнечника. Посевная площадь под подсолнечником осталась такой же как и в прошлом году (6,4 млн га), однако во время сбора урожая было обнаружено, что самого подсолнечника значительно меньше, чем предполагалось.

В связи со сложившейся ситуацией, эксперты предлагают переработчикам обратить свое внимание на такие культуры, как соя, рапс и лен.

Более точных данных по прогнозируемым объемам производства пока нет.