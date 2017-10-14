Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт

14.10.2017 19:47

Украина получит больше шансов в войне на Донбассе, если назовет вещи своими именами и станет игроком в большой политике. При этом президент РФ Владимир Путин вряд ли отправит танки на Киев, независимо от развития событий, считает военный эксперт ОЛЕГ ЖДАНОВ.

- Главарь так называемой ДНР [Александр] Захарченко заявил, что оккупированный регион может вернуться в состав Украины, если будет убито около полутора миллиона жителей ОРДО, которые якобы за Россию. Как вы считаете, какой месседж пытался донести Захарченко?

- Захарченко пытался донести нам простой месседж, что возврат в состав Украины возможен только на их условиях. Либо, если мы возвращаем Донбасс на своих условиях, то есть силовым вариантом, чего они больше всего боятся, то тогда якобы придется истребить население, чтобы покорить этот регион. Здесь четкий противовес тому, что хочет Украина. Хотите нас забрать – забирайте, но такими, как мы есть.

Источник: facenews.ua