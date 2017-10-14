Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию

14.10.2017 19:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию

В связи с принятием закона о повышении пенсий самую большую выплату получат те, у кого больше страховой стаж.

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный в интервью "5 каналу".

"Сейчас благодаря осовремениванию пенсий, наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, у кого была большая заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы", - подчеркнул он.

Источник: facenews.ua



Теги: Донбасс, закон, пенсионный фонд, стаж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх