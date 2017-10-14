В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию

14.10.2017 19:27

В связи с принятием закона о повышении пенсий самую большую выплату получат те, у кого больше страховой стаж.

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный в интервью "5 каналу".

"Сейчас благодаря осовремениванию пенсий, наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, у кого была большая заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы", - подчеркнул он.

Источник: facenews.ua