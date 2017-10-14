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В Украине появится уникальный цех капремонтов пассажирского подвижного состава
По словам и.о. председателя правления общества Евгения Кравцова, «Укрзализныця» планируется на станции «Дарница» построить цех по уникальной для Украины технологии выполнения капитальных ремонтов пассажирского подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уникальность технологии в том, что в цехе будет осуществляться одновременный ремонт всех узлов и деталей поезда на трех уровнях подвижного состава (кровельное, подвагонное и внутривагонное оборудование).
«Строительство цеха требует миллионных инвестиций, поэтому мы уже сейчас обсуждаем, как максимально эффективно использовать его мощности, какие перспективные проекты воплотить на его базе. Рассматриваем возможность осуществлять на ТПС «Дарница» и модернизацию пригородных поездов с привлечением мировых производителей, возможно, также обеспечить сборку узлов электропоездов, таким образом, будем развивать производственную базу технической пассажирской станции», − отметил Кравцов.
Новых цех позволит осуществлять экипировку 20 электропоездов в сутки.
Источник: journalist.today
Теги: Донбасс, технология, ремонт, поезд
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