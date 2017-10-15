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Когда и как украинцы будут копить на пенсии
Кабмин утвердил план по внедрению общеобязательной накопительной системы пенсионного страхования, которая позволит украинцам накопить себе на индивидуальную пенсию. "Сегодня" проанализировала документ и выбрала из него ключевые даты.
Копить на пенсию можно будет уже с 2019-го — сейчас предполагается, что украинцы будут отчислять на индивидуальные счета 2% зарплаты. Взнос этот будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7%. Выплаты такие будут обязательными для всех легально работающих украинцев, которые к 1 января 2019-го будут младше 35 лет. К примеру, при средней зарплате по стране в 7114 грн за 35 лет работы можно накопить чуть более 196 тыс. грн. Если каждый месяц снимать со своего пенссчета минималку в 3200, то накопленного хватит на 5 лет, а если минимальную пенсию (1452 грн) — то на 11 лет.
В самой стратегии расписаны планы на ближайшие полгода. В ближайшие три месяца правительство обещает подать в ВР законопроект, определяющий, кто и как будет контролировать работу системы накопительного страхования, чтобы в будущем не допустить махинаций с пенсионными средствами. В те же сроки в Кабмине хотят разработать критерии отбора частных пенсионных фондов и ужесточить требования к компаниям, которые управляют пенсионными активами.
Также появятся правила отбора и смены негосударственных пенсионных фондов. До апреля следующего года в Раде должны появиться законопроекты о гарантировании прав участников накопительной пенсионной системы. Отмечается, что это поможет избежать манипуляций с персональной информацией и торговлей данными будущих пенсионеров. Кроме того, в I квартале 2018 года определят размеры страховых взносов и базу (минимальную сумму) начисления страхового взноса. Это, в свою очередь, позволит сформировать правила и требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной системе.
Член группы советников при Кабмине Павел Кухта принятый документ называет дорожной картой пенсионной реформы. "Мы создадим на рынке инструменты для инвестирования пенсионных средств. Обеспечим эффективное регулирование компаний, которые будут предоставлять услуги по негосударственному пенсионному обеспечению", — говорит Кухта.
Управляющий директор группы ICU Григорий Овчаренко отмечает, что отведенных шести месяцев на реализацию стратегии должно хватить: "В Польше подобный проект имплементировали за полгода и там была двухлетняя предварительная работа. У нас инициативы были разработаны еще в 2003 году".
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, пенсии
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