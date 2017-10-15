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Мама в 12 років: історія зі школяркою-породіллею зі Львівщини отримала скандальне продовження
Під час програми "Стосується кожного" на одному з українських каналів з'ясувалося, що сусід школярки - не батько її дитини.
Тест ДНК показав, що хлопець, якого 12-річна породілля зі Львівщини назвала татом дитини, - не батько. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила юрист-кримінолог Анна Маляр. За її словами, поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у статевих зносинах з особою, яка не досягла статевої зрілості.
"Коло підозрюваних широке - три чоловіки, які є членами родини цієї дівчинки. Вони всі троє сьогодні були в студії і дівчинка сказала, що серед них якраз і є батько дитини", - розповіла Маляр. Як повідомляв УНІАН, у Львові 22 вересня в одному із пологових будинків міста 12-річна жителька Дрогобицького району народила хлопчика. Згодом стало відомо, що поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо батька дитини, яку народила 12-річна школярка.
Источник: unian.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Львовская область, школьница
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