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Прокуратура расследует поставки угля из оккупированной территории для “Центрэнерго”
Червонозаводской районный суд Харькова предоставил прокуратуре Харьковской области доступ к документам и контрактам государственной Центрэнерго по импорту из России донбасского контрабандного угля под видом южноафриканского. Об этом говорится в решениях суда от 2-5 октября этого года, пишет ЛигаБизнесИнформ.
Уголовное производство относительно незаконных угольных операций было открыто в апреле в 2017 года по статье “Злоупотребление властью или служебным положением”.
Как следует из судебных решений, должностные лица Таможенного поста Харьков-Центральный Харьковской таможни с целью получения неправомерной выгоды с ноября 2015 по настоящее время осуществляют таможенное оформление угля, добытого на временно оккупированных территориях, под видом российского или южноафриканского. Этот уголь поставляется в частности для Центрэнерго.
Среди компаний, через которые оформлялись подобные сделки, присутствует целый ряд структур, в том числе государственных, которые ранее становились объектами журналистских расследований.
Это — Торговый дом-Ресурс, Государственная компания внешнеэкономической деятельности Укринтерэнерго, угольная компания Краснолиманская, Государственная угольная компания, Центрэнерго.
Эти компании, по мнению следствия, закупали (и поставляли) уголь незаконно вывезенный из ОРДЛО по контрактам с Соrtех Sales Limited (Гонконг), Sovewіск Ноlding Limited, Аridа Glоbаl Limited (Гонконг), РЖД Логистика и ООО Руснефтедобыча (Москва).
Как сообщалось, в 2015 году на станции Центрэнерго 79 400 тонн антрацита поставила российская Русснефтедобыча. За этот же период, по данным ФТС, Русснефтедобыча вывезла с оккупированных районов 41 200 тонн угля.
Владелец компании — россиянин Семен Кацман. Ему также принадлежит ООО Некст, которое в 2015-м вывезло с оккупированных районов продукции на 17,9 млн долларов. Только осенью 2016 года СНБО ввела против Русснефтедобычи санкции.
В начале 2016 года Центрэнерго начала закупки у РЖД Логистика антрацита якобы южноафриканского происхождения. В таможенных документах реальным продавцом была указана гонконгская компания Cortex Sales Limited.
Эта офшорка фигурировала, как один из поставщиков угля из “Л/ДНР” под видом африканского.
Всего, согласно данным российской таможни, РЖД Логистика в январе-марте отгрузила на ТЭС Центрэнерго 97,2 тысяч тонн антрацита. По данным издания Бизнес-цензор, объем поставок угля для Центрэнерго через Cortex Sales Limited составил около 150 тысяч тонн.
В октябре 2016 года Центрэнерго снова начала закупку антрацита из России по старой схеме — через РЖД Логистика. Сменилась только офшорная компания: вместо Cortex Sales Limited поставки проводили через панамскую Datoro Corp.
“Центрэнерго” входит в орбиту влияния нардепа от БПП Игоря Кононенко. Сам Кононенко отрицает любую причастность к неформальному кураторству “Центрэнерго”.
“Центрэнерго” эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
Источник: ukrrudprom.ua
Теги: Донбасс, расследование, прокуратура, уголь, СНБО, ДНР, ЛНР
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