- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
- КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ19:10
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций18:30
- Против Украины открыли «второй фронт», — дипломат Юрий Щербак18:10
- Во Львове ребенок на игрушечном электромобиле задавил пенсионера17:40
- В Україні офіційно стартував опалювальний сезон17:30
- Десятки жертв: у Києві затримали серійного грабіжника16:30
- Справжній патріот: школяр віддав мільйон гривень на потреби АТО15:50
Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ
Российские правоохранители вдруг отказались допустить украинских врачей к украинцу Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.
Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на страницу в Facebook отца арестованного 19-летнего парня Игоря Гриба.
"Второй день украинские врачи Василий Притула и Юрий Кучин пытаются попасть к Павлу. Второй день - отказ. Ни письма из Европейского Суда по правам человека, ни обращения государственных органов власти Украины, ни просто человеческое сочувствие не работают в РФ. Следователь, ведущий дело, отказался от встречи с консулом и врачами", - написал Игорь Гриб.
По его словам, украинская сторона написала жалобы о запрете встречи с Павлом.
Он также опубликовал фотографии врачей, которые поехали к Павлу.
Между тем, пользователи социальной сети Facebook запустили флешмоб: они публикуют фото с плакатами Павла и призывают российские власти допустить врачей к задержанному в Беларуси украинцу. "Нужно добиться, чтобы РФ впустила врачей к Павлу Грибу. Пока они еще там. Павел ДО СИХ ПОР (уже полтора месяца!) не получает лечения. Ему до сих пор не позволяют передать лекарства. Он хуже выглядит и хуже себя чувствует. Его здоровье и жизнь в реальной опасности", - написала адвокат Евгения Закревская.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, дипломат
- Журналист рассказал, почему Путин не сумел дойти до Киева
- Порошенко: "Ми не знали, що таке тероризм, поки його до нас не почала експортувати Росія"
- ОБСЕ уличило российских дипломатов в очередной лжи о положении на Донбассе
- Прогноз: Кремль боится "мясорубки" на Донбассе и рассчитывает на маленькую победоносную войну
- В России завели еще 20 дел против руководства Минобороны Украины
- Информационная война: в столице за ложь отключили российские телеканалы (ВИДЕО)
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Назван самый красивый и доступный каждому смартфон21:30
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ19:10
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района