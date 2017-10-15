С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция

15.10.2017 20:10

С начала года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений, а с учетом прошлых лет раскрываемость таких преступлений составляет 88%. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Из 1185 убийств 1039 были раскрыты, а уровень раскрываемости по сравнению с 2016 годом возрос.

"За девять месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", - заявил Аброськин.

По данным МВД, с учетом прошлых лет нераскрытыми остаются 8970 убийств. Уровень совершения убийств выше среднего наблюдается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Источник: 112.ua