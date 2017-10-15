Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков

15.10.2017 21:10

Донбасс нужно очистить от боевиков, а санкции с России не должны быть сняты, пока она не выполнить Минские соглашения, и не выведет свои войска из Украины. Об этом в интервью "Газета.ru" рассказал шведский дипломат, экс-глава МАГАТЭ Ханс Бликс.

"Я полагаю, что в Донбасс действительно могли просочиться российские силы, но идея размещения миротворческого контингента мне кажется интересным началом. Украина запустила большое количество ответных реакций, не только в США, но и в Европе, и в моей родной стране — Швеции. Мне кажется, Крым стал очевидным примером нарушением устава ООН … Такое положение, скорее всего, никогда не будет признано (международным сообществом)", – сказал Бликс.

Он отметил, что большой проблемой он видит именно влияние России на восточную Украину.

"Я не вижу возможности возвращения к долгосрочной разрядке (между Россией и Украиной) до тех пор, пока Киев не обретет полный суверенитет над этой территорией (ОРДЛО). При этом должны произойти какие-то изменения в конституции, как это было обозначено в Минских соглашениях. Но я считаю, что территории должны быть очищены от боевиков", – подчеркнул дипломат.

Бликс считает, что Европейский союз будет настаивать на выполнении Минских соглашений, в большей степени Германия и Франция.

"Я не вижу ничего такого, что бы говорило о том, что [Париж и Берлин] изменят свою позицию относительно Минских договоренностей. Поэтому я предполагаю, что в Украине все же должны быть произведены какие-то конституционные подвижки — до того, как будут сняты санкции с России параллельно с отводом войск от границ", – добавил шведский дипломат.

Как рассказывал военный эксперт Алексей Арестович, Россия уйдет с Донбассатолько тогда, когда будет уверена, что Запад снимет с нее санкции. По его словам, Кремль рассматривает по Украине разные варианты – от полномасштабной войны до мягкого ухода.

Военный обозреватель Юрий Карин отмечал, что президент РФ Владимир Путин боится начала наступления украинских военных на Донбассе. Он отметил, что РФ специально перебросила на Донбасс 11 тыс. военных, чтобы ВСУ не смогли перейти в наступление.

В свою очередь сам российский лидер говорил, что Минские соглашения это компромисс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: segodnya.ua