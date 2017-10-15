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Справжній патріот: школяр віддав мільйон гривень на потреби АТО

15.10.2017 15:50
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Справжній патріот: школяр віддав мільйон гривень на потреби АТО

Школяр, який проживає в Київській області, пожертвував бійцям АТО 38 тисяч євро (майже 1,2 млн грн). Ці гроші його батьки збирали для навчання та “старту” сина в дорослому житті.

Про це повідомляє “Народна Правда” із посиланням на politeka.net.

За інформацією журналістів, за ці гроші АТОшникам купили машини, обмундирування, а також ліки і аптечки натовського зразка.

«Знайомтеся, Даня Куліш, 11 років, селище Димер на Київщині. Він віддав на захист своєї країни 38 тисяч євро (майже 1,2 млн грн). Ці гроші його батьки збирали для навчання і для «старту» в дорослому житті. А витрачені вони були на машини, різного роду оснащення, обмундирування, ліки і аптечки натовського зразка», – сказано в тексті повідомлення.

Крім цього журналісти уточнили, що сам Даня вирішив стати волонтером.

Нагадаємо, волонтери розробили унікальний розвідувальний безпілотник “Маргарита” для потреб українських військових, який не здатні зафіксувати навіть новітні системи стеження. Дрон працює як коригувальник вогню та дальній розвідник.

Нагадаємо також, в Україні для фронту створили бойовий дрон “Командор”, здатний піднімати 30-50 кілограмів і літати годину на дальність до 70 кілометрів. Озброєний ракетами і бомбами коптер може працювати як ударний безпілотник. Крім того, він може доправляти на передову вантажі та боєприпаси.



Теги: Донбасс, школьник, патриот, АТО
 
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