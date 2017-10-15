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Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову

15.10.2017 15:30
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Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову

Російський актор, що воює на Донбасі на боці Збройних сил України, Анатолій Пашинін різко прокоментував ситуацію в сучасній Росії.

Про це боєць 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" розповів в сюжеті телеканалу 1+1.

Наголошується, що раніше Анатолій Пашинін і Михайло Пореченков мали хороші стосунки.

Але пізніше Пореченков зайняв агресивну пропутінську позицію, відвідуючи окупований Донбас і Крим.

"Колись він був нормальною пристойною людиною, а далі, що з ним сталося... Ну ось він вибрав іншу сторону", - сказав Пореченков про Пашиніна.

"Це все перетворилося на болото. Там вже жаби квакають. Ось що мене бісить: вони ж усі старі тварі", - відповів Пашинін.

Источник: nnovosti.info



Теги: Донбасс, актер, коллега, АТО
 
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