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В Україні офіційно стартував опалювальний сезон
В Україні згідно з календарним планом 15 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Урядовий портал.
"Згідно з календарним планом 15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Соціальні об’єкти - школи, дитсадки, лікарні - мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб", - нагадує прес-служба уряду.
Як наголошується, Україна вперше за останні роки цілковито готова до опалювального сезону, створені запаси палива. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на вересень у підземні сховища закачано 14,8 млрд м3 природного газу, що на 2,3 млрд м3 більше від торішнього показника. Запаси вугілля становлять 1 980,5 тис. тонн, перевищуючи торішні на 568,3 тис. тонн.
Водночас в уряді підкреслюють, що за забезпечення споживачів теплом та гарячим водопостачанням повну відповідальність несе місцева влада, так само, як і за формування тарифів за спожиті енергоносії. У цьому зв'язку, нагадують у Кабміні, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово заявляв, що підстав для підвищення ціни на газ наразі немає, тож на місцях не можна допустити зростання цін на тепло і гарячу воду.
"Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень", - сказав Гройсман.
Теги: Украина, Донбасс, отопительный сезон
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