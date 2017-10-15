Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Виннице открыли памятник Симону Петлюре

15.10.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Виннице открыли памятник Симону Петлюре

В Виннице появился памятник государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 гг. Симону Петлюре.

В Виннице открыли памятник государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 гг. Симону Петлюре. Об этом сообщает Моя Винница

Памятник открыт сегодня во дворе исторического здания по адресу вул. С. Петлюры, 15., где во времена УНР размещалось Министерство почт и телеграфов, а позднее находилась Военно-походная канцелярия главного атамана. 

"Символично, что памятник Симону Петлюре открывают в Виннице именно на 100-летие Украинской революции. Это первый шаг для создания музея временной столицы УНР в нашем городе. Кстати, у нас уже есть его первый экспонат - копия боевого знамени Третьей железной дивизии армии УНР, которая получила это название на территории Винницкой области", - рассказал винницкий городской голова Сергей Моргунов. 

Памятник изготовлен из бронзы в натуральную величину. Симон Петлюра держит в руках карту Украины, на которой выделяются две отметки - Винница как временная столица УНР, и Киев - столица государства, временно оккупированная большевистскими войсками. Основой идеи формата памятника стала известная фотография, сделанная в 1919. в Каменце-Подольском. 



Теги: Донбасс, Винница, памятник, революция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх