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В Виннице открыли памятник Симону Петлюре
В Виннице появился памятник государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 гг. Симону Петлюре.
В Виннице открыли памятник государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 гг. Симону Петлюре. Об этом сообщает Моя Винница.
Памятник открыт сегодня во дворе исторического здания по адресу вул. С. Петлюры, 15., где во времена УНР размещалось Министерство почт и телеграфов, а позднее находилась Военно-походная канцелярия главного атамана.
"Символично, что памятник Симону Петлюре открывают в Виннице именно на 100-летие Украинской революции. Это первый шаг для создания музея временной столицы УНР в нашем городе. Кстати, у нас уже есть его первый экспонат - копия боевого знамени Третьей железной дивизии армии УНР, которая получила это название на территории Винницкой области", - рассказал винницкий городской голова Сергей Моргунов.
Памятник изготовлен из бронзы в натуральную величину. Симон Петлюра держит в руках карту Украины, на которой выделяются две отметки - Винница как временная столица УНР, и Киев - столица государства, временно оккупированная большевистскими войсками. Основой идеи формата памятника стала известная фотография, сделанная в 1919. в Каменце-Подольском.
Теги: Донбасс, Винница, памятник, революция
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