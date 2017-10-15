Во Львове ребенок на игрушечном электромобиле задавил пенсионера

15.10.2017 17:40

Днем 15 октября во Львове ребенок на электромобиле, прокат которых незаконно происходит в городе, наехал на пенсионера, в результате чего того госпитализировали, передает Телеканал новостей «24».

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Кроме того, было обнародовано соответствующее видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как на площади перед Оперным театром, где обычно происходит нелегальный прокат детских машинок, ребенок наехал на пенсионера, который в итоге не удержался на ногах, упал и ударился головой о бордюр.

По словам начальника управления безопасности Львова Юрия Диля, мужчина был госпитализирован. К слову, "скорую" вызвали свидетели инцидента.