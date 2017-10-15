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"Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных

15.10.2017 19:50
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"Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных

В Киеве акция в поддержку животных стартовала от парка имени Шевченко. Проведение аналогичных маршей также было запланировано в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Запорожье, Мариуполе и других украинских городах.

По словам организаторов, всего на подобные марши вышли жители 17 городов.

Что требуют участники акции

В первую очередь, активисты хотят привлечь внимание к частым случаям жестокого обращения с животными. В частности, они требуют запретить эксплуатацию животных в цирках и призывают жителей страны отказаться от натурального меха.

"Мы выходим, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений, призвать власть внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, привлечь внимание украинцев к гуманному отношению к животным", — заявляют организаторы, общественная организация UAnimals.

Интернет-флешмоб перед акцией

В преддверии марша в интернете был запущен необычный флешмоб: пользователи публиковали фото своих животных с плакатами "Выйди за меня!". Этот призыв и стал основным лозунгом активистов.

"Выйди за меня! Нет, это не приглашение замуж, это просьба от тех, кто не умеет просить, не умеет говорить, но умеет любить и страдать, как и мы с вами. Я иду на #МаршЗаПраваТварин, потому что я против жестокого обращения и эксплуатации животных", - написали некоторые пользователи соцсетей.

Поддержка звезд

Акцию поддержали много украинских звезд спорта и шоу-бизнеса. Среди них: певицы Onuka, Джамала и Катя Чили, знаменитая пловчиха Яна Клочкова, а также другие известные музыканты, спортсмены, актеры и писатели.

Акции в различных городах

По сообщениям "Громадського", в Киеве на марш вышли больше тысячи людей. 

Многие участники акции пришли со своими животными, держа плакаты с надписями "Меня убили твои развлечения", "Животные не принадлежат нам", "Не убивай меня", "Мы - за цирк без животных" и др.

К столице присоединились и другие города, в том числе и небольшие.

По итогам акции, на Всеукраинском марше за права животных будет подписан меморандум с целями зоозащиты.

 



Теги: Донбасс, животные, права, флешмоб, активисты
 
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