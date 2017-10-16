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ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ
Бюджетом на следующий 2018 год на расходы Верховной Рады предусмотрено выделить 1 миллиард 669 миллионов гривень
Данная сумма превышает расходы в текущем, 2017 году на 400 миллионов.
Если за бюджет на следующий год проголосуют не внося изменений, то расход из госбюджета увеличится на 390,3 миллиона на зарплаты депутатов, их помощников и работников парламента и подведомственных организаций.
Эти данные содержатся в бюджетных запросах Верховной Рады Украины на 2018, сообщает проект «Марлин».
Расходы из государственного бюджета на зарплаты депутатам ВР и их помощникам составят больше полумиллиарда: 552 млн грн. Для зарплат работников Верховной Рады, и подведомственным организациям будет выделено чуть больше, 586 миллионов гривень.
Согласно запросам, может подняться не только зарплата. Количество сотрудников парламента может увеличится на 329 человек. Кроме этого, на 423 депутата приходится 1692 помощника.
Потратить на командировки в 2018 году депутаты хотят около 34 миллионов, хотя в этом году было израсходовано почти 14 млн грн. В запросе также указывается замена парламентского оборудования, стоимость которой составит 61,8 млн грн.
Из 1 миллиарда 669 миллионов большую часть денег планируется направить на увеличение зарплат депутатов, их помощников, сотрудников парламента и работникам подведомственных организаций.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, депутат, зарплата
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