ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ

16.10.2017 14:57

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что не видит, почему рост цен и увеличение пенсий могут быть как-то связаны – так заявила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Рост цен вызван несколькими факторами: неурожаем некоторых сегментов продовольствия (читайте также Повысят ли цены на подсолнечное масло) и уменьшение численности свиней из-за болезни (читайте также Гройсман объяснил почему возрастают цены и когда подешевеет мясо).

Владимир Гройсман особо подчеркивает тот факт, что он не видит причины повышения цен в увеличении пенсий.

Автор статьи: Ольга Милько, Внештатный корреспондент

Источник: http://zi.dn.ua