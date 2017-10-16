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Известному в Украине волонтеру сожгли автомобиль

16.10.2017 12:32
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Известному в Украине волонтеру сожгли автомобиль

На своей странице в соцсети Facebook известный в Украине волонтер Юрий Тыра сообщил, что неизвестные злоумышленники подожгли ему грузовой автомобиль, о чем сообщает replyua.net. «Вот так и произошло: я вышел из машины под своим частным домом и увидел, как мой грузовик полыхает пламенем. Вместе с тем, трудно умолчать о том, что постоянные поездки на фронт по доставке грузов и техники в район проведения антитеррористической операции не прекращаются четвертый год», — написал он.Также Тыоа сообщил, что в кабину кто-то бросил бутылки с зажигательной жидкостью.

«Огонь фактически уничтожил автомобиль, до приезда сотрудников пожарной службы я его тушил, как мог, под наблюдение зевак, снимающих пожар на телефоны. Хорошо, что мне удалось спасти располагающуюся рядом машину с недавно вставленными стеклами. И это те самые автомобили, которые мне служили верой и правдой на протяжение многих лет, а в годы войны доставлявшие гуманитарные грузы в зону АТО», — рассказал Тыра.

«У меня официальный статус погорельца, автомобиль не подлежит восстановлению. Я этого не делал давно, однако у меня стало меньше одним боевым конем. На этой неделе я забрал с капитального ремонта два буса», - добавил волонтер. 



Теги: Украина, Донбасс, волонтер, автомобиль
 
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