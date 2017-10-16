Ярош пояснив, як «Правий сектор» вербував російського актора Пашиніна в АТО

16.10.2017 14:23

Для участі у військових діях на боці сил антитерористичної операції відомого російського актора Анатолія Пашиніна завербував Андрій Гергерт, який є одним із командирів ДУК «Правий сектор». Як передає replyua.net, про це в інтерв'ю «Апострофу» розповів Дмитро Ярош, народний депутат України та колишній лідер ПС.



«Ми зробили таку чудову інформаційну диверсію проти Росії. Їх там аж корчить! Все це завдяки геніальності комбата 8-го батальйону і мого заступника Андрія Гергерт. У нього дуже грані комунікативні здібності, вміє з людьми спілкуватися. Тому він і завербував Пашиніна», - зазначив Ярош. Депутат також нагадав, що Пашнін народився саме в Україні і у нього є «козацький дух», через те й опинився в рядах добровольців. Більше того, у Збройних силах України проходив службу також брат Пашиніна.



«Коли мова йде про реакцію на це РФ - так, мабуть, багатьом там це насправді неприємно. Це ж «старший лейтенант Доронін». А висловлюємо йому вдячність за те, що він приєднався до нас. Це честь для нас, тому нехай воює», - сказав Ярош. Нагадаємо, що свого часу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про вступ Пашиніна до лав ЗСУ, хоча потім сам актор це спростував.