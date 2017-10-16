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Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость
В Администрации Трампа понимают, что Россия является одной из главных угроз, отметил конгрессмен
США должны дать Украине летальное оружие в виде противотанковых комплексов "Джавелин", чтоб защититься от российской агрессии. Решение может быть принято уже скоро.
Об этом рассказал в интервью "Громадському" член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Херд
Он напомнил, что Конгресс предоставил независимые ассигнования только двум странам – Израилю и Украине, в которых предусмотрено 50 млн долларов на летальное оружие.
"Нынешняя администрация пересматривает этот пункт. Я считаю, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" нужны здесь для обеспечения обороны Украины от российской агрессии", – сказал Херд.
Он отметил, что вопрос предоставления Украине летального оружия поднимал министр обороны Джеймс Мэтис и советник по национальной безопасности Макмастер в Администрации Трампа.
"Думаю, решение о предоставлении летального оружия примут уже скоро. Конечно, мне бы хотелось быть более конкретным. Но посмотрите на внешнюю администрацию Трампа. Она стала более агрессивной. Такие люди как Макмастер и Мэтис дают понять, что Россия – это одна из главных угроз", – подчеркнул конгрессмен.
Напомним, 19 сентября стало известно, что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год". Украина получит 500 миллионов военной помощи от США.
"Законопроект предусматривает 500 млн долл. военной помощи Украине, включая летальное оборонительное оружие. Законопроект ограничивает выделение половины этих средств, пока министр обороны (Джеймс Мэттис – Рред.) не подтвердит, что Украина приняла существенные меры для проведения институциональных реформ в области обороны критически важных, для поддержки обороноспособности с помощью военной помощи (США – ред.)", – говорится в пояснении к принятому законопроекту комитета по обороне Сената.
В свою очередь военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что получение летального оборонительного оружия от США будет зависеть от ситуации на востоке Украины или переговоров между Вашингтоном и Москвой.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, все переговоры проведены, теперь решение зависит от Вашингтона.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, летальное вооружение
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